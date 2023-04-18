ЗС РФ з артилерії обстріляли центр Херсона: є жертви, —ОП (відео)

Окупанти, за словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, вели вогонь по району Центрального ринку. Внаслідок прильоту снарядів одна людина загинула, ще шестеро було поранено.

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Російські війська обстріляли ринок у центрі Херсона сьогодні вранці. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він уточнив, що окупанти вдарили у район Центрального ринку – внаслідок артилерійського обстрілу постраждали 6 людей. Також відомо, що одна людина загинула.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до городян із проханням залишатися в укриттях.

"Увага! Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!", — написав він.

У місцевих телеграм каналах з'явилося відео наслідків обстрілу. Потерпілим уже надають допомогу.

Нагадаємо, 15 квітня російські війська атакували дронами поліцейські автомобілі на Херсонщині, поранивши правоохоронців.

18 квітня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на Херсонщині російські війська готуються до відступу. Вони вже запаслися цивільним одягом та запакували вкрадене майно.