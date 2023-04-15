ЗС РФ атакувала дронами поліцейських у Херсонській області: троє поранено

Безпілотники закидали службові машини бомбами з повітря, завдавши значних ушкоджень.

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Російські війська атакували дронами поліцейські автомобілі на Херсонщині, поранивши правоохоронців. Про це у Facebook повідомила пресслужба поліції регіону.

Повідомляється, що російські безпілотники здійснили атаку на службовий автомобіль поліцейських у мікрорайоні Корабел у Херсоні. Внаслідок удару поранено двох співробітників поліції, пошкоджено також транспортний засіб.

Інший російський дрон-бомбардувальник здійснив наліт на дві поліцейські машини у місті Берислав, скинувши на них кілька модифікованих боєприпасів. Вибухи поранили одного поліціянта та пошкодили машини.

Поліція Херсонської області повідомляє, що минулої доби відкрила 27 кримінальних проваджень за фактом воєнних злочинів Росії в регіоні. Російські війська обстріляли об'єкти житлової та енергетичної інфраструктури у Херсонському та Бериславському районах, використовуючи безпілотники, РСЗВ, міномети, авіацію та артилерію.

Так у Бериславі літаки скинули керовані авіаційні бомби на фермерське господарство та підприємства, що виробляє олію. Вибухами пошкоджено 47 житлових будинків, а також позбавили електропостачання місто та сусідні села. У Херсоні вибухи лунали цілодобово, артилерійські снаряди пошкодили багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Як зазначає поліція, ЗС РФ намагалися потрапити по річковому порту, центру міста, мікрорайону Корабел та передмісті.

Раніше писали, що українці повернули до Херсона 24 дитини, викрадені Росією. Перед тим, як потрапити додому, їм довелося пережити 13-годинний допит і стати учасниками репортажу російських пропагандистів.

Нещодавно дрон-камікадзе ЗСУ знищив російський військовий "Урал" у Херсонській області. Машина їхала центральною вулицею тимчасово окупованого селища Дніпряни, коли безпілотник врізався в кабіну на ходу.