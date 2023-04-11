Дрон-камікадзе ЗСУ знищив російський "Урал" посеред селища на Херсонщині (відео)

Оператор нагадав окупантам, що вони не можуть почуватися у безпеці на захоплених територіях України.

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Українські військові за допомогою дрона-камікадзе підірвали вантажівку "Урал" на окупованій частині Херсонської області. Відеозапис успішної атаки розмістив місцевий Телеграм-канал " Регіон 22 ".

За даними джерела, оператор із Херсонської області 7 квітня здійснив успішний наліт на російську техніку в окупованому селищі Дніпряни. Судячи з ролика, "Урал" їхав центральною вулицею, коли його наздогнав невідомий безпілотник і влетів у кабіну з правого боку.

Наслідки удару з відстані кількох кілометрів зняв розвідувальний дрон. На перший погляд вантажівка не отримала значної шкоди від вибуху і продовжила їхати, проте за кілька метрів вона зупинилася і спалахнула, ймовірно, внаслідок удару було пошкоджено двигун.

"Товариш, наш земляк, відправив ут*рків у пекло", — написали автори каналу.

Раніше показували, як український дрон-камікадзе "Пегас" атакував танк ЗС РФ. Оператор змусив безпілотник впасти прямо всередину через відкритий люк, де він вибухнув, зробивши бойову машину непридатною для ремонту.

У квітні російський солдат вибухнув разом із дроном-камікадзе в окопі. Окупант збив безпілотник зі стрілецької зброї і подумав, що той уже не становить небезпеки.

Писали також, що ЗСУ застосовують на передовий наземні дрони-мінери, оснащені міною та 12 кг тротилу. Апарат із дистанційним керуванням закидає вибухові пристрої на позиції росіян, після чого українські військові дистанційно їх підривають.