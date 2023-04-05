"Думав, що не вибухне": збитий дрон-камікадзе ліквідував безтурботного окупанта

Росіянин визирнув з окопа і не звернув уваги, що безпілотник задимився після падіння.

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Російський військовий збив дрон-камікадзе, запущений українським оператором, але він все одно вибухнув і забрав життя окупанта. Відеозапис події на передовій опублікував Телеграм-канал "Диванно-штурмова бригада".

Підрозділ 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України під назвою "Очі відплати" регулярно атакує росіян за допомогою різних безпілотників. 4 квітня "один із найкращих операторів" запустив VPN-дрон, який окупант зумів вразити на підльоті за допомогою автоматичної гвинтівки.

Підбитий апарат упав поряд з окопом, звідки невдовзі з'явився російський солдат, мабуть, той самий, що вів вогонь з автомата. Безтурботний окупант не звернув увагу, що дрон після падіння задимився, і залишався на місці, поки вибухівка не детонувала за метр від нього.

"На відео історія про те, як у зведенні Генштабу з'явиться +1 орк, який занадто довго клацав еб*лом, і думав, що якщо дрон збити на підльоті зі стрілківки, то він не вибухне. Як бачите, думка була помилковою, і клацати йому більше нічим", — прокоментувала "Диванно-штурмова бригада".

За даними каналу, оператор ЗСУ використовував "камікадзе", зібраний та наданий школою пілотів БПЛА Falcon. Це недорогі, але ефективні FPV-Дрони вартістю близько 15 тисяч гривень.

Напередодні "Очі відплати" знищило автомобіль окупанта за допомогою дрона "Пегас" від школи "Ескадрон". Після зіткнення з БПЛА вантажівка спалахнула і згоріла.

11 березня повідомляли, як дрон-камікадзе СБУ підірвав російський танк на дорозі. Бронетехніка спробувала втекти від оператора, але безпілотник виявився швидшим.

3 квітня ЗСУ показали, як дрон вистежив диверсантів на передовій. Ті намагалися збити його, відкривши вогонь із автоматів, але безуспішно.