"Висадили кілька магазинів": ЗСУ показали, як дрон вистежив диверсантів (відео)

Ухилившись від ворожого вогню, безпілотник успішно повернувся на базу, а оператор передав цінну інформацію до штабу.

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Диверсійно-розвідувальна група російської армії намагалася знищити український дрон, але безуспішно. Відеоролик у YouTube опублікувала Харківська окрема бригада Територіальної оборони.

Бійці Ізюмського батальйону вели аеророзвідку над Харківською областю за допомогою безпілотника DJI Mavic та виявили ДРГ окупантів з трьох осіб. Вони теж помітили БПЛА, який одразу спробували збити за допомогою автоматів.

Повідомляється, що росіяни "висадили кілька магазинів", але так і не змогли влучити по літальному апарату. Оператор дрона здійснив різкий маневр, змінив напрямок польоту, ухилився від ворожого вогню і успішно повернувся на базу. Аеророзвідники передали інформацію про диверсійно-розвідувальну групу противника до штабу ЗСУ, щоб їх відшукали та знешкодили.

У лютому писали, як ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 300 знищили солдатів ЗС РФ на передовій. Окупанти помітили наближення літального апарату і спробували збити його автоматним вогнем, але той все одно долетів до цілі.

У січні український FPV-дрон виграв дуель із російським воєнним. Солдат країни-агресора відкрив вогонь з окопа, але оператор зробив спритний маневр і влетів у нього з іншого боку, після чого стався вибух.

У жовтні 2022 року безпілотник ЗСУ вразив росіян, озброєних антидроновою гарматою "Ступор". Російський пристрій не зміг придушити дрон, що скинув гранати на ворожу позицію.