"Высадили несколько магазинов": ВСУ показали, как дрон выследил диверсантов (видео)

Увернувшись от вражеского огня, беспилотник успешно вернулся на базу, а оператор передал ценную информацию в штаб.

Related video

Диверсионно-разведывательная группа российской армии пыталась уничтожить украинский дрон, но безуспешно. Видеоролик в YouTube опубликовала Харьковская отдельная бригада Территориальной обороны.

Бойцы Изюмского батальона вели аэроразведку над Харьковской областью c помощью беспилотника DJI Mavic и обнаружили ДРГ оккупантов, состоящую из трех человек. Они тоже заметили БПЛА, который тут же попытались сбить с помощью автоматов.

Сообщается, что россияне "высадили несколько магазинов", но так и не смогли попасть по летательному аппарату. В свою очередь, оператор дрона совершил резкий маневр, изменил направление полета, увернулся от вражеского огня и благополучно вернулся на базу. Аэроразведчики передали информацию о диверсионно-разведывательной группе противника в штаб ВСУ, чтобы их отыскали и обезвредили.

В феврале писали, как ВСУ с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300 уничтожили солдат ВС РФ на передовой. Оккупанты заметили приближение летательного аппарата и попытались сбить его автоматным огнем, но тот все равно достиг цели.

В январе украинский FPV-дрон выиграл дуэль с российским военным. Солдат страны-агрессора открыл огонь из окопа, но оператор совершил ловкий маневр и влетел в него с другой стороны, после чего последовал взрыв.

В октябре 2022 года беспилотник ВСУ поразил россиян, вооруженных антидроновой пушкой "Ступор". Российское устройство не смогло подавить дрон, сбросивший гранаты по вражеской позиции.