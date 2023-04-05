"Думал, что не взорвется": сбитый дрон-камикадзе ликвидировал беспечного оккупанта

Россиянин выглянул из окопа и не обратил внимания, что упавший беспилотник задымился.

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Российский военный сбил дрон-камикадзе, запущенный украинским оператором, но он все равно взорвался и отнял жизнь оккупанта. Видеозапись происшествия на передовой опубликовал Телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

Подразделение 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины под названием "Очі відплати" регулярно атакует россиян с помощью разных беспилотников. 4 апреля "один из лучших операторов" запустили VPN-дрон, который оккупант сумел поразить на подлете с помощью автоматической винтовки.

Подбитый аппарат упал рядом с окопом, откуда вскоре показался российский солдат, вероятно, тот же, что вел огонь из автомата. Беспечный оккупант не обратил внимание, что рухнувший дрон задымился и оставался на месте, пока взрывчатка не детонировала в метре от него.

"На видео история о том, как в сводке Генштаба появится +1 орк, который слишком долго щелкал еб*лом, и думал, что если дрон сбить на подлете из стрелковки, то он не взорвется. Как видите, мнение было ошибочным, и щелкать ему больше нечем", — прокомментировала "Диванно-штурмовая бригада".

По данным канала, оператор ВСУ использовал "камикадзе", собранный и предоставленный школой пилотов БПЛА Falcon. Это недорогие, но эффективные FPV-дроны стоимостью около 15 тысяч гривен.

Накануне "Очі відплати" уничтожило автомобиль оккупанта с помощью дрона "Пегас" от школы "Эскадрон". После столкновения с БПЛА грузовик вспыхнул и сгорел.

11 марта сообщали, как дрон-камикадзе СБУ взорвал российский танк на дороге. Бронетехника попыталась скрыться от оператора, но беспилотник оказался быстрее.

3 апреля ВСУ показали, как дрон выследил диверсантов на передовой. Те пытались сбить его, открыв огонь из автоматов, но безуспешно.