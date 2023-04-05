"Горело знатно": дрон-камикадзе 59 ОМБр уничтожил машину россиян на передовой

Оператор из ВСУ заставил беспилотник, начиненный взрывчаткой, столкнуться с грузовиком на дороге, лишив оккупантов еще одной единицы техники.

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Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины применили дрон-камикадзе для уничтожения российской военной техники. Школа подготовки операторов "Эскадрон" показала кадры атаки на своем канале Telegram.

Как отмечается, успешный удар нанесли выпускники школы "Эскадрон", которые сейчас несут службу в подразделении "Очі відплати". Во время боевого вылета оператор FPV-дрона с крафтнеймом "HLOPOK 056" перехватил грузовой автомобиль ВС РФ, который двигался по дороге, и столкнулся с ним лоб в лоб. Водитель транспортного средства свернул в сторону, чтобы объехать препятствие, но пилот быстро среагировал и направил ударный БПЛА точно в цель.

"Наши выпускники с потока HLOPOK реализовывают свой взрывной потенциал. Дрон-камикадзе под номером 056 удачно преодолел расстояние в 7 километров и уничтожил автомобиль оккупантов. Горело знатно", — добавили в школе "Эскадрон".

На видеозаписи с другого беспилотника действительно можно заметить пожар, который начался на дороге после взрыва дрона. Вполне возможно, что грузовик перевозил боеприпасы российской армии, которые они могли использовать для очередного обстрела украинцев.

Инструкторы школы "Эскадрон" не только обучают украинских операторов, но и собирают сотни дронов-камикадзе для военных. Самой популярной моделью является квадрокоптер "Пегас" с управлением от первого лица (FPV), которые успешно уничтожают российскую технику на передовой под управлением бойцов ВСУ и СБУ.

В конце марта дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский танк, брошенный экипажем. Оператор, хоть и не без труда, но завел беспилотник прямо в открытый люк бронетехники, чтобы он взорвался уже внутри и нанес как можно больше ущерба.

4 марта стало известно, что СБУ с помощью дрона "Пегас" уничтожила вражеский комплекс "Муром-М", установленный на вышке мобильной связи. С его помощью россияне круглосуточно следили за действиями украинских военных.