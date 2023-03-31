Украинский дрон-камикадзе "Пегас" атаковал танк ВС РФ: залетел внутрь и взорвался (видео)

Беспилотник врезался в башенный пулемет и застрял, но оператору удалось сдвинуть его в нужную сторону.

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Украинский дрон-камикадзе "Пегас" залетел прямо в люк российского танка, уничтожив его взрывом. Видеозапись атаки в Telegram опубликовала школа операторов беспилотников "Эскадрон", которая собирает такие летательные аппараты.

Оператор "Пегаса" заметил вражеский танк, остановившийся посреди поля и направил дрон к нему. После резкого поворота ПБЛА ударился о пулемет на башне и упал на бок рядом с люком. К счастью, оператор не растерялся и несколькими умелыми движениями сдвинул аппарат с места, заставив упасть внутрь. Людей в ролике не видно, поэтому можно предположить, что экипаж заранее покинул боевую машину.

"Пегасы" — это FPV-дроны типа квадрокоптер, которые делают из недорогих китайских деталей и оснащают взрывчаткой. Как пишет "Эскадрон" на своем Telegram-канале, такие беспилотники поставляются многим подразделениям ВСУ и СБУ, на видео их можно узнать по "крафтнеймам" (псевдонимам), предоставляемым операторами: Goida, K-2, Bavovna, Omega, PN, Hort Varta, Ujee и так далее.

Ранее писали, как под Авдеевкой подразделение "Очі відплати" уничтожило российский танк Т-72Б с помощью дрона от школы "Эскадрон". Пилоту удалось завести летательный аппарат прямо в люк. За последнее время подразделение с помощью таких дронов поразило уже пять танков и десятки военнослужащих ВС РФ.

Недавно эксперты объяснили, зачем ВСУ добивают дронами брошенную технику оккупантов. Российские часто покидают танки и БМП на поле боя, спасая свои жизни, но потом их могут забрать на ремонт.