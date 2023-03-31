Український дрон-камікадзе "Пегас" атакував танк ЗС РФ: залетів усередину та вибухнув (відео)

Безпілотник врізався у кулемет на башті і застряг, але оператору вдалося зрушити його у потрібний бік.

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Український дрон-камікадзе "Пегас" залетів просто у люк російського танка, знищивши його вибухом. Відеозапис атаки в Telegram опублікувала школа операторів безпілотників "Ескадрон", яка збирає такі літальні апарати.

Оператор "Пегаса" помітив ворожий танк, який зупинився посеред поля і направив дрон до нього. Після різкого повороту ПБЛА вдарився об кулемет на вежі та впав на бік поруч із люком. На щастя, оператор не розгубився і кількома вправними рухами зрушив апарат з місця, змусивши впасти всередину. Людей у ролику не видно, тому можна припустити, що екіпаж заздалегідь покинув бойову машину.

"Пегаси" — це FPV-дрони типу квадрокоптер, які роблять із недорогих китайських деталей та оснащують вибухівкою. Як пише "Ескадрон" на своєму Telegram-каналі, такі безпілотники передаються багатьом підрозділам ЗСУ та СБУ, на відео їх можна дізнатися за "крафтнеймами" (псевдонімами), що надаються операторами: Goida, K-2, Bavovna, Omega, PN, Hort Varta, Ujee і так далі.

Раніше писали, як під Авдіївкою підрозділ "Очі відплати" знищив російський танк Т-72Б за допомогою дрону від школи "Ескадрон". Пілотові вдалося завести літальний апарат у люк. Останнім часом підрозділ за допомогою таких дронів вразив уже п'ять танків та десятки військовослужбовців ЗС РФ.

Нещодавно експерти пояснили, навіщо ЗСУ добивають дронами покинуту техніку окупантів. Російські часто залишають танки та БМП на полі бою, рятуючи свої життя, але потім їх можуть забрати на ремонт.