Експерти пояснили, навіщо дрони ЗСУ добивають кинуту російську техніку (відео)

Росіянам вдалося забрати під Вугледаром танк Т-72Б3 і БМП-2, залишені екіпажами на початку лютого, тепер окупанти можуть їх полагодити і знову кинути в бій.

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Українські військові часто використовують дрони, щоб знищувати вже кинуту російську техніку. Портал Defence Express пояснив доцільність такої тактики на полі бою.

Підрозділи ЗСУ та СБУ вже неодноразово показували, як за допомогою безпілотників закидають гранатами пошкоджену техніку ЗС РФ, яку екіпажі давно покинули. Користувачі Мережі часто запитують, чому українські бійці ризикують дроном і витрачають гранати замість того, щоб захоплювати ворожі танки, бронетранспортери тощо.

Як пише Defence Express, часом техніку неможливо забрати через інтенсивні бойові дії або з інших причин. При цьому існує ризик, що супротивник сам зможе відтягнути її на позиції, відремонтувати і знову кинути в бій.

Наприклад, військові аналітики Ukraine Weapons Tracker звернули увагу на відеоролик, опублікований СБУ 23 березня. На кадрах знято техніку ЗС РФ, кинуту під Вугледаром у Донецькій області, яку спецназівці з Центру "А" уразили за допомогою дронів. Експерти помітили, що там росіяни кинули свої машини ще на початку лютого, і відтоді змогли забрати звідти Т-72Б3 та БМП-2, які тепер зможуть застосувати у майбутньому.

Як відзвітувала СБУ, загалом за 5 днів група "Білі вовки" змогла уразити на східному напрямку 22 цілі: 14 танків, 4 БМП, спецмашину для розмінування, 2 бліндажі з піхотою ЗС РФ та склад з боєприпасами. Уся ця техніка дуже пошкоджена і навряд чи підлягає відновленню.

Як писали раніше, у ніч на 18 березня оператори СБУ підірвали 11 одиниць російської техніки: 10 танків та БТР. Для цього Центр спеціальних операцій "А" використовував дрони з тепловізорами та кумулятивними зарядами.

Нещодавно СБУ показала, як б'є техніку ЗС РФ FPV-дронами. Один із них влетів у двигун БТР, який повертався на позицію з російською піхотою.