"Догорів із залишками окупантів": у СБУ показали роботу FPV-дронів з техніки росіян (відео)

Спценаз служби безпеки за допомогою БПЛА з кумулятивними зарядами знищив російський БТР та здійснив пряме попадання у ворожий БМП.

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Служба безпеки України показала роботу спецпідрозділу на одній із ділянок фронту із застосуванням FPV-дронів із кумулятивними зарядами. Відповідне відео 20 березня опублікували у офіційному телеграм-каналі відомства.

Так, на відео представлено два випадки знищення ворожої техніки на полі бою. На першому записі російський БТР повертався на позиції з піхотою. Завдяки точній роботі українських захисників до місця призначення він не доїхав.

"Але в двигун прилетів наш дрон — він залишився догорати на місці поразки із залишками окупантів", — йдеться у пресрелізі СБУ.

На другому відео оператор FPV-дрону здійснив пряме влучення в БМП окупантів, яка також намагалася вивезти росіян на інше місце дислокації.

Що таке FPV-дрони

2 березня Фокус писав, що дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вигляд від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). FPV-дронами користуються як українські, так і російські війська. Такі літальні апарати мають низку переваг перед звичайними квадрокоптерами, тому інженери навчилися перетворювати їх на зброю.

Сучасний FPV-дрон є конструктором, що дозволяє зібрати літальний апарат під конкретні потреби. Як правило, воєнні просять зробити БПЛА, здатний нести певну вагу та долати певні відстані.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що бійці Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек". Спецназівці СБУ перевірили цю операцію за допомогою FPV-дрону.