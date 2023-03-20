"Догорел с остатками оккупантов": в СБУ показали работу FPV-дронов по технике россиян (видео)

Спценаз службы безопасности с помощью БПЛА с кумулятивными зарядами уничтожил российский БТР и осуществил прямое попадание во вражеский БМП.

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Служба безопасности Украина показала работу спецподразделения на одном из участков фронта с применением FPV-дронов с кумулятивными зарядами. Соответствующее видео 20 марта опубликовали в официальном телеграм-канале ведомства.

Так, на видео представлены два случая уничтожения вражеской техники на поле боя. На первой записи российский БТР возвращался на позиции с пехотой. Благодаря точной работе украинских защитников, до места назначения он не доехал.

"Но в двигатель прилетел наш дрон — он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов", — говорится в пресс-релизе СБУ.

На втором видео оператор FPV-дрона осуществил прямое попадание в БМП оккупантов, которая также пыталась вывезти россиян на другое место дислокации.

Что такое FPV-дроны

2 марта Фокус писал, что дроны FPV — это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). FPV-дронами пользуются как украинские, так и российские войска. Такие летательные аппараты обладают рядом преимуществ перед обычными квадрокоптерами, поэтому инженеры научились превращать их в оружие.

Современный FPV-дрон представляет собой конструктор, что позволяет собрать летательный аппарат под конкретные нужды. Как правило, военные просят сделать БПЛА, способный нести определенный вес и преодолевать определенные расстояния.

Напомним, 8 марта сообщалось, что бойцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Спецназовцы СБУ провернули эту операцию при помощи FPV-дрона.