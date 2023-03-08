"Осталась без еще одного "аналоговнета": СБУ уничтожила очередной "Солнцепек" ВС РФ

Спецназовцы украинских спецслужб провели успешную отработку по работающей технике противника. Для реализации своей операции они использовали FPV-дрон.

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Бойцы Службы безопасности Украины успешно отработали по российской тяжелой огнеметной системе "Солнцепек", что привело к ее уничтожению. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства в среду, 8 марта.

На опубликованном в сети ролике видно, что момент уничтожения этой военной техники оккупантов произошел в то время, когда противник осуществлял залп.

"Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. "Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", — говорится в сообщении.

Спецназовцы Службы безопасности Украины провернули эту операцию при помощи FPV-дрона, однако время и место уничтожения "Солнцепека" скрыто из соображений безопасности.

Система "Солнцепек": чем она известна

Тяжелая огнеметная система 1А "Солнцепек" 220-мм калибра построена на шасси танка Т-72. Создавали ее на на основе ТОС-1 "Буратино", а на вооружение к сухопутным войскам РФ ее поставили в начале 2000-х годов.

[ + – ] СБУ уничтожила очередную ТОС-1А российских оккупантов Фото: Комсомольская правда

Технические характеристики ТОС-1А "Солнцепек":

калибр реактивных снарядов: 220 мм;

максимальная дальность: 10 км;

экипаж: 3 человека

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 15 февраля 2023 года удалось уничтожить уже 9 таких систем. Учитывали ли при подсчете успешную отработку сотрудников спецслужб — неизвестно.

Напомним, 8 марта спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что защитники Украины уничтожили за сутки пять российских новейших танков Т-90.

Также 8 марта артиллеристы ВСУ уничтожили две группы бойцов ВС РФ под Бахмутом. Ликвидировали россиян в окрестностях населенного пункта артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Они применили гаубицы М777.