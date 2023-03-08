Метко ударили с М777: артиллеристы ВСУ уничтожили две группы бойцов ВС РФ под Бахмутом (видео)

Украинские защитники уничтожили две группы российской пехоты вблизи Бахмута.

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Ликвидировали россиян в окрестностях населенного пункта артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Они применили гаубицы М777. Видео 8 марта опубликовала в Telegram Херсонская областная военная администрация.

Бойцы аэроразведки бригады "Спартан" помогли определить местонахождение вражеских группировок. Соответствующую информацию передали 44-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины имени гетмана Даниила Апостола.

Артиллеристы отреагировали мгновенно. Впоследствии точным выстрелом из расчета гаубицы М777 российские оккупанты были ликвидированы.

Легкая буксированная гаубица M777 постепенно в ВСУ используется все чаще. Украинские артиллеристы планируют получить впоследствии еще больше образцов этого эффективного оружия от США.

Прицепная гаубица со стволом калибра 155 миллиметров и длиной 39 калибры позволяет быстро блокировать передвижение врага. Ее можно применить для выстрелов высокоточными снарядами, в частности Excalibur. Это позволяет поражать цели с отклонением не более нескольких метров.

Ранее Фокус сообщил, что бойцы расчета из 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова рассказали, как уничтожили 200 вражеских целей. По их словам, батарея 155-мм буксируемых гаубиц М777 принимала участие в боях на Херсонском направлении длительное время. Бойцы эффективно уничтожали российскую пехоту благодаря именно этому оружию американского производства.

Также украинские военные продемонстрировали работу расчетов по американским гаубицам М777 с высокоточными снарядами и новой цифровой системой управления. Бойцы признались, что стреляют из высокоточных артиллерийских снарядов, дальность которых составляет до 40 км. Это позволяет не попадать под огонь ствольной артиллерии российской армии, которая не смогли атаковать позиции ВСУ на таком расстоянии, поэтому несет сокрушительные потери в технике и личном составе.