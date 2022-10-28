Более 200 уничтоженных целей: артиллеристы гаубицы М777 рассказали о боях на юге (фото)

Меткими ударами ВСУ уничтожили не только вражеские САУ или танки врага, но и две установки С-400.

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Расчет артиллеристов из 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ведут бои на юге Украины. Они уничтожили свыше 200 вражеских целей. Об этом сообщает АрміяInform.

Батарея буксируемых 155-мм гаубиц М777 принимают участие в боях на Херсонском направлении. Ныне целями для бойцов служит российская пехота, которая обустроила в посадке позицию для противотанковых средств. Отмечается, что за минуту гаубица способна произвести пять выстрелов и поразить цель на дистанции до 40 км.

[ + – ] Заряжающий с позывным "Маньяк"

Подразделение бойца с позывным "Ден" позднее отчитается, что они поразили все вражеские цели. За последние полтора месяца артиллеристы поразили более 200 подтвержденных целей. Среди уничтоженных целей не только вражеские САУ и гаубицы, но и танки, БМП и даже две установки С-400.

[ + – ] Отметки уничтоженных целей на стволе М777

"Последние две цели (С-400) уничтожили максимально прицельном: оба выстрела попали прямо в цель. Но когда количество уничтоженной техники перевалила за 50 единиц, мы перестали рисовать отметки потому что места на орудии не хватить", — заявил заряжающий с позывным "Маньяк".

Военные отмечают, что "три топора" практически неуловимые для контрбатарейной борьбы. Их дальность стрельбы выше, чем у вражеской, и чем у старых "Гиацинтов". Среди преимуществ М777 бойцы выделяют простоту в работе, их техническую часть, а также небольшой вес, от которого зависит скорость выполнения задач и покидания района.

[ + – ] Подразделение Чеширского кота

На тягаче М777 нарисована улыбка Чеширского кота. Он стал символом подразделения благодаря умению появиться из ниоткуда, уничтожать врага и исчезать.

Напомним, бойцы ВСУ используют высокоточные боеприпасы из гаубиц М777. В НАТО приятно удивлены эффективностью работы артиллеристов.

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