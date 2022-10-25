Подорвались на мине, но не пострадали: десантники оценили австралийские Bushmaster (фото)

Австралия передала ВСУ десятки БТРов, которые уже не раз спасали жизни украинским защитникам. Одна из машин сохранила жизни экипажу, который наехал на две противотанковые мины.

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Украинская армия с начала полномасштабного вторжения РФ получила десятки австралийских БТРов Bushmaster. Бойцы ВСУ позитивно отзываются о машинах. Об этом сообщает АрміяInform.

Военные из Десантно-штурмовых войск поделились мнением о австралийских БТРах. По словам бойца Владимира, в начале войны у них не было машин, которые бы имели такую защиту от осколков и экипажа.

"Когда мы выезжали из города Лисичанск, у нас был случай, как прямо у колеса машины разорвалась 82-я мина. Тогда только колесо разорвало, но мы успешно доехали и весь личный состав остался живым и невредимым", — рассказал Владимир.

[ + – ] Осколки от прилета "Града"

Также недавно была ситуация, когда в 15 метрах от них прилетела ракета от "Града". Корпус машины остался целым, пострадало только колесо. Сам Владимир и наводчик остались без повреждений. Более того десантник добавляет, что был даже случай, когда у БТР оторвало от взрыва двух противотанковых мин багажник и колеса. Экипаж машины получил контузию, но все выжили, днище машины выдержало подрыв.

[ + – ] Владимир отмечает высокую точность боевого модуля

Владимир также добавил, что бронетранспортеры оснащены пулеметами М2 Browning калибром 7,62 мм, однако было бы неплохо поставить туда более мощный пулемет калибром 12,7 мм. Десантник отмечает высокую точность боевого модуля и наличие тепловизионного прицела.

Также боец добавил, что БТР лучший вариант для перевозки личного состава: зимой там есть обогрев, а летом кондиционер. Но по его мнению, для масштабных боевых действий нужно что-то на подобии украинского БТР-4.

"Я считаю, что нам очень повезло с машиной, ведь она входит в десятку лучших бронемашин и способна выдержать до 8 кг тротила. Единственный минус, который я выделил для себя – это правостороннее руль, хотя это, вероятно, даже не минус, а к этому просто нужно привыкнуть", — заявил водитель БТРа Сергей.

[ + – ] Водитель Сергей говорит, что к рулю справа нужно привыкнуть

Напомним, 3 июля анонсировалась поставка 20 БТР Bushmaster и 14 других БТР на общую сумму в 100 млн долларов. Первые фото бронетранспортеров в ВСУ появились 22 июня.