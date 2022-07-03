На $100 млн: Австралия передаст Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster и 14 БТР
В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. На встрече с Владимиром Зеленским он анонсировал дополнительный пакет военной помощи для Украины и санкции против российских олигархов.
Австралия объявила о дополнительном пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $100 млн. Об этом в рамках официального визита в Киев сообщил премьер-министр страны Энтони Албаниз, сообщается на сайте президента Украины.
Как стало известно, Австралия готова передать Киеву 20 бронеавтомобилей Bushmaster, 14 БТР, беспилотники и другую военную технику.
"Австралия готова продолжать предоставлять поддержку Украине и ее народу столько, сколько будет нужно, чтобы она получила преимущество и защитила правопорядок, в котором все мы существуем", — в частности, сказал Албаниз.
Также премьер-министр отметил, что Австралия готова присоединиться к расследованию военных преступлений страны-агрессора и внедрить дополнительные финансовые санкции и запреты на въезд в отношении еще 16 российских чиновников и олигархов.
"Мы запретим импорт российского золота, чтобы уменьшить возможности России финансировать эту войну", — подчеркнул австралийский политик.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что Австралия всячески поддерживает Украину и оказывает государству весомую помощь, в том числе оборонную.
"Наши защитники высоко оценили, в частности, австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии", — рассказал глава государства.
Зеленский также предложил Австралии присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны.
"Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении и благодарен за готовность присоединиться к реализации этого, уверен, амбициозного проекта", — прокомментировал президент.
Приезд Албаниза в Киев стал первым визитом главы австралийского правительства в Украину за всю историю дипломатических отношений двух государств.
Ранее Австралия уже поставила Украине 4 бронемашины M113AS4. По словам премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, новые поставки — это прямой ответ на запрос Минобороны Украины о дополнительных транспортных средствах.
Первые БТР Bushmaster из Австралии в Украину отправили еще в начале апреля.