На $100 млн: Австралія передасть Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster та 14 БТР

До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. На зустрічі з Володимиром Зеленським він анонсував додатковий пакет військової допомоги для України та санкції проти російських олігархів.

Австралія оголосила про додатковий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 100 млн доларів. Про це в межах офіційного візиту до Києва повідомив прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз, повідомляють на сайті президента України.

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Як стало відомо, Австралія готова передати Києву 20 бронеавтомобілів Bushmaster, 14 БТР, безпілотники та іншу військову техніку.

"Австралія готова продовжувати надавати підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно, щоб вона отримала перевагу та захистила правопорядок, у якому всі ми існуємо", — зокрема сказав Албаніз.

Також прем'єр-міністр зазначив, що Австралія готова приєднатися до розслідування воєнних злочинів країни-агресора та запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на в'їзд щодо ще 16 російських чиновників та олігархів.

"Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну", — наголосив австралійський політик.

[ + – ] Ентоні Албаніз [ + – ] Ентоні Албаніз [ + – ] Володимир Зеленський у рамках зустрічі з Ентоні Албанізом.

Володимир Зеленський, зі свого боку, зазначив, що Австралія всіляко підтримує Україну та надає державі вагому допомогу, зокрема оборонну.

"Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії", — розповів глава держави.

Зеленський також запропонував Австралії приєднатися до відновлення України після закінчення війни.

"Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнному відновленні та вдячний за готовність приєднатися до реалізації цього, впевнений, амбітного проєкту", — прокоментував президент.

Приїзд Албаніза до Києва став першим візитом глави австралійського уряду в Україну за історію дипломатичних відносин двох держав.

Раніше Австралія вже поставила Україні 4 бронемашини M113AS4. За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза, нові постачання — це пряма відповідь на запит Міноборони України щодо додаткових транспортних засобів.

Перші БТР Bushmaster з Австралії до України відправили ще на початку квітня.