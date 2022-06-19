Австралія поставила Україні 4 бронемашини M113AS4 (відео)

Перші з 15 M113AS4 вже вирушили з бази Емберлі Королівських австралійських ВПС. Допомога Австралії оцінюється в $200 млн і враховує бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777 і бронебійні знаряддя.

Міноборони Австралії повідомило, що відправило Україні перші чотири бронемашини M113AS4. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Зеленого континенту.

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Перші чотири бронемашини M113AS4, подаровані Україні, вже вирушили з бази Емберлі Королівських австралійських ВПС.

Загалом пакет допомоги ЗСУ від Австралії оцінюється майже у 200 млн доларів США, це зокрема бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777, бронебійні знаряддя, боєприпаси, безпілотники та засоби індивідуального захисту.

За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза, нові поставки — це пряма відповідь на запит Міноборони України щодо додаткових транспортних засобів, який демонструє відданість народу України.

За словами Албаніза, Австралія, як і багато інших країн, засуджує нічим не мотивовану агресію РФ проти народу України.

"Наша країна підтримувала Україну з початку війни, ми горді тим, що можемо передати бронетранспортери, які відправили минулого тижня", — заявив прем'єр.

Бронемашини M113

Австралійська версія AS4 — це модернізована версія дуже ефективної M113, що призначається для перевезення піхоти на полях битви. Попередня модель знаходиться на озброєнні австралійської армії та багатьох інших армій із 60-х років.

Бронезахист M113AS4 посилений керамічними плитами, які захищають від знарядь калібром до 14,5 мм. Днище машини захищене від вибухів мін і фугасів. У вежі бронемашини встановлено модернізований кулемет Browning M2HB-QCB калібру 12,7 мм.

Раніше Фокус повідомляв, що реальні постачання озброєнь Україні вкрай далекі від того, щоб закрити потреби ЗСУ. Українська армія потребує тисяч одиниць зброї, таких як танки, гаубиці або БПЛА, тоді як Захід постачає Україні в рази менше.

Нагадаємо, що війська РФ знову наступають у Харківському напрямку, про це рапортує радник голови МВС. Окупанти намагаються зробити Харків прифронтовим містом. На цьому напрямі вже дислоковано 5-7 БТГ російських військ.