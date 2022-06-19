Австралия поставила Украине 4 бронемашины M113AS4 (видео)

Первые из 15 M113AS4 уже отправились с базы Эмберли Королевских австралийских ВВС. Помощь Австралии оценивается в $200 млн и включает в себя бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777 и бронебойные орудия.

Минобороны Австралии сообщило, что отправило Украине первые четыре бронемашины M113AS4. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Зеленого континента.

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Первые четыре бронемашины M113AS4, которые были подарены Украине, уже отправились с базы Эмберли Королевских австралийских ВВС.

В общей сложности пакет помощи ВСУ от Австралии оценивается почти в 200 млн долларов США, это в т.ч. бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронебойные орудия, боеприпасы, беспилотники, а также средства индивидуальной защиты.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, новые поставки — это прямой ответ на запрос Минобороны Украины о дополнительных транспортных средствах, который демонстрирует приверженность народу Украины.

По словам Албаниза, Австралия, как и многие другие страны, осуждает ничем не мотивированную агрессию РФ против народа Украины.

"Наша страна поддерживала Украину с начала войны, мы горды тем, что можем передать бронетранспортеры, которые отправили на прошлой неделе", — заявил премьер.

Бронемашины M113

Австралийская версия AS4 — это модернизированная версия очень эффективной M113, которая предназначается для перевозки пехоты на полях сражения. Предыдущая модель находится на вооружении австралийской армии и многих других армий с 60-х годов.

Бронезащита M113AS4 усилена керамическими плитами, которые защищают от орудий калибром до 14,5 мм. Днище машины защищено от взрывов мин и фугасов. В башне бронемашины установлен модернизированный пулемет Browning M2HB-QCB калибра 12,7 мм.

Ранее Фокус сообщал, что реальные поставки вооружений Украине крайне далеки от того, чтобы закрыть потребности ВСУ. Украинская армия нуждается в тысячах единицах оружия, таких как танки, гаубицы или БПЛА, тогда как Запад поставляет Украине в разы меньше.

Напомним, что войска РФ вновь наступают в Харьковском направлении, об этом рапортует советник главы МВД. Оккупанты пытаются сделать Харьков прифронтовым городом. На этом направлении уже дислоцированы 5-7 БТГ российских войск.