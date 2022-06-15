Далеко от нужд: СМИ сравнили реальные поставки оружия с запросами Украины

Украинская армия нуждается в тысячах единицах оружия, включая танки, гаубицы и дроны. Однако западные поставки не покрыли всех нужд ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на днях назвал необходимое количество вооружения Украине, чтобы достичь паритета с врагом и выдворить ВС РФ из страны. Издание Financial Times сравнило фактические поставки с запросом Украины.

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Западные страны с самого начала российского вторжения в Украину начали поставлять Украине военную и другую помощь. Однако как пишут журналисты, оружия на фронт поступает меньше, чем заявлено. Трудности состоят в доставке и обучении украинских военных по эксплуатации новой техники.

Еще во время первой встречи министров обороны на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии глава Минобороны США заявил, что перевернет небо и землю, чтобы Украина получила необходимое оружие. По словам Подоляка ВСУ нужно:

1000 гаубиц калибром 155 мм

300 РСЗО

500 танков

2000 единиц бронетехники

1000 дронов

Однако по факту Украина получила меньше запрашиваемого оружия. ВСУ получили около 270 танков из 500, около 50 РСЗО из 300, около 250 гаубиц из 1000.

"Украине было обещано много техники, и вы немало видите на поле боя. Но есть также значительные трудности с его освоением и использованием. Во-первых, техническое обслуживание — это реальная проблема, связанная с поддержанием этого оборудования в рабочем состоянии", — заявил аналитик Майкл Кофман в подкасте War on the Rocks.

Напомним, Михаил Подоляк озвучивал потребности ВСУ в вооружении для достижения паритета с войсками РФ.

Также сообщилось, что НАТО готовит план по переводу украинской армии на западное вооружение.