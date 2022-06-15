НАТО готовит план по переводу украинской армии на западное вооружение, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, на сегодняшней встрече министров обороны "Рамштайн-3" Украине стоит ожидать анонсов поставок тяжелого оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над планом перевода украинской армии на Западное оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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Как рассказал генсек, НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветских образцов вооружения на оружие Альянса. Также на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн-3" будет анонсирована передача Украине тяжелого оружия и дальнобойной артиллерии.

"Сегодня мы встретимся с украинским министром обороны, чтобы обсудить, как мы можем улучшить поставки помощи. Страны НАТО и партнеры оказали беспрецедентный уровень поддержки за последние месяцы", — заявил Столтенберг.

Также генеральный секретарь подчеркнул важность максимально координировать поставки оружия с Украиной, чтобы поставлять необходимое ВСУ.

Напомним, в Пентагоне заявили, что 15 июня Украине можно ожидать анонсов поставки нового оружия для армии. Во время предыдущей встречи было объявлено о передаче Украине вертолетов, танков и артиллерии.