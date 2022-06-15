НАТО готує план щодо переведення української армії на західне озброєння, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, на сьогоднішній зустрічі міністрів оборони "Рамштайн-3" Україні варто очікувати анонсів постачання важкої зброї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс працює над планом переведення української армії на Західну зброю. Про це він повідомив на пресконференції.

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Як розповів генсек, НАТО готує план переведення української армії з пострадянських зразків озброєння на зброю Альянсу. Також на сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн-3" анонсують передачу Україні важкої зброї та далекобійної артилерії.

"Сьогодні ми зустрінемося з українським міністром оборони, щоб обговорити, як ми можемо покращити постачання допомоги. Країни НАТО та партнери надали безпрецедентний рівень підтримки за останні місяці", — заявив Столтенберг.

Також генеральний секретар наголосив на важливості максимально координувати постачання зброї з Україною, щоб постачати необхідне ЗСУ.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що 15 червня Україні очікується анонсів поставки нової зброї для армії. Під час попередньої зустрічі оголосили про передачу Україні вертольотів, танків та артилерії.