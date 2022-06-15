Далеко від потреб: ЗМІ порівняли реальні поставки зброї із запитами України

Українська армія потребує тисяч одиниць зброї, включаючи танки, гаубиці та дрони. Проте західні постачання не покрили всіх потреб ЗСУ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк днями назвав необхідну кількість озброєння Україні, щоб досягти паритету з ворогом та видворити ЗС РФ із країни. Видання Financial Times порівняло фактичні поставки із запитом України.

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Західні країни від початку російського вторгнення в Україну почали постачати Україні військову та іншу допомогу. Проте, як пишуть журналісти, зброї на фронт надходить менше, ніж заявлено. Труднощі полягають у доставці та навчанні українських військових з експлуатації нової техніки.

Ще під час першої зустрічі міністрів оборони на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині глава Міноборони США заявив, що переверне небо і землю, щоб Україна отримала необхідну зброю. За словами Подоляка, ЗСУ потрібно:

1000 гаубиць калібром 155 мм

300 РСЗВ

500 танків

2000 одиниць бронетехніки

1000 дронів

Проте за фактом Україна отримала менше зброї, на яку подавала запит. ЗСУ отримали близько 270 танків із 500, близько 50 РСЗВ із 300, близько 250 гаубиць із 1000.

"Україні обіцяли багато техніки, і ви чимало бачите на полі бою. Але є також значні труднощі з її освоєнням та використанням. По-перше, технічне обслуговування — це реальна проблема, пов'язана з підтримкою цього обладнання у робочому стані", — заявив аналітик Майкл Кофман у подкасті War on the Rocks.

Нагадаємо, Михайло Подоляк озвучував потреби ЗСУ у озброєнні для досягнення паритету з військами РФ.

Також повідомлялося, що НАТО готує план щодо переведення української армії на західне озброєння.