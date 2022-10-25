Підірвалися на міні, але не постраждали: десантники оцінили австралійські Bushmaster (фото)

Австралія передала ЗСУ десятки БТРів, які вже неодноразово рятували життя українським захисникам. Одна з машин зберегла життя екіпажу, який наїхав на дві протитанкові міни.

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Українська армія з початку повномасштабного вторгнення РФ отримала десятки австралійських БТР Bushmaster. Бійці ЗСУ позитивно відгукуються про машини. Про це повідомляє АрміяInform.

Військові з Десантно-штурмових військ поділилися думкою про австралійські БТРи. За словами бійця Володимира, на початку війни у них не було машин, які б мали такий захист від уламків та екіпажу.

"Коли ми виїжджали з міста Лисичанськ, у нас був випадок, як прямо біля колеса машини розірвалася 82-а міна. Тоді тільки колесо розірвало, але ми успішно доїхали і весь особовий склад залишився живим і неушкодженим", — розповів Володимир.

[ + – ] Уламки від прильоту "Града"

Також нещодавно була ситуація, коли за 15 метрів від них прилетіла ракета від "Града". Корпус машини залишився цілим, постраждало лише колесо. Сам Володимир та навідник залишилися без пошкоджень. Крім того, десантник додає, що був навіть випадок, коли у БТР відірвало багажник і колеса від вибуху двох протитанкових мін. Екіпаж машини отримав контузію, але всі вижили, дно машини витримало підрив.

[ + – ] Володимир відзначає високу точність бойового модуля

Володимир також додав, що бронетранспортери оснащені кулеметами М2 Browning калібром 7,62 мм, проте було б непогано поставити туди потужніший кулемет калібром 12,7 мм. Десантник відзначає високу точність бойового модуля та наявність тепловізійного прицілу.

Також боєць додав, що БТР це найкращий варіант для перевезення особового складу: узимку там є обігрів, а влітку кондиціонер. Але на його думку, для масштабних бойових дій потрібне щось на кшталт українського БТР-4.

"Я вважаю, що нам дуже пощастило з машиною, адже вона входить до десятки кращих бронемашин і здатна витримати до 8 кг тротилу. Єдиний мінус, який я виділив для себе — це правостороннє кермо, хоча це, ймовірно, навіть не мінус, а до цього просто потрібно звикнути", — заявив водій БТРу Сергій.

[ + – ] Водій Сергій каже, що до керма праворуч треба звикнути

Нагадаємо, 3 липня анонсувалося постачання 20 БТР Bushmaster та 14 інших БТР на загальну суму в 100 млн доларів. Перші фото бронетранспортерів у ЗСУ з'явилися 22 червня.