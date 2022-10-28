Понад 200 знищених цілей: артилеристи гаубиці М777 розповіли про бої на півдні (фото)

Влучними ударами ЗСУ знищили не лише ворожі САУ чи танки ворога, а й дві установки С-400.

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Розрахунок артилеристів із 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова веде бої на півдні України. Вони знищили понад 200 ворожих цілей. Про це повідомляє АрміяInform.

Батарея 155-мм гаубиць М777, які буксируються, беруть участь у боях на Херсонському напрямку. Нині цілями для бійців є російська піхота, яка облаштувала у посадці позицію для протитанкових засобів. Зазначається, що за хвилину гаубиця здатна зробити п'ять пострілів та вразити ціль на дистанції до 40 км.

[ + – ] Заряджаючий з позивним "Маньяк"

Підрозділ бійця з позивним "Ден" пізніше відзвітує, що вони вразили всі цілі ворожі. За останні півтора місяця артилеристи вразили понад 200 підтверджених цілей. Серед знищених цілей не лише ворожі САУ та гаубиці, а й танки, БМП та навіть дві установки С-400.

[ + – ] Позначки знищених цілей на стволі М777

"Останні дві цілі (С-400) знищили максимально прицільним: обидва постріли потрапили прямо в ціль. Але коли кількість знищеної техніки перевалила за 50 одиниць, ми перестали малювати позначки тому, що місця на стволі не вистачить", — заявив заряджаючий з позивним "Маньяк".

Військові зазначають, що "три сокири" практично невловимі для контрбатарейної боротьби. Їхня дальність стрільби вища, ніж у ворожої, і ніж у старих "Гіацинтів". Серед переваг М777 бійці виділяють простоту в роботі, їхню технічну частину, а також невелику вагу, від якої залежить швидкість виконання завдань та залишення району.

[ + – ] Підрозділ Чеширського кота

На тягачі М777 намальовано посмішку Чеширського кота. Він став символом підрозділу завдяки вмінню з'явитися з нізвідки, знищувати ворога та зникати.

Нагадаємо, бійці ЗСУ використовують високоточні боєприпаси з гаубиць М777. В НАТО приємно вражені ефективністю роботи артилеристів.

Раніше десантники оцінили австралійські Bushmaster, які неодноразово рятували життя бійців.