Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Понад 200 знищених цілей: артилеристи гаубиці М777 розповіли про бої на півдні (фото)

робота гаубиць зсу
Підрозділ Чеширського кота

Влучними ударами ЗСУ знищили не лише ворожі САУ чи танки ворога, а й дві установки С-400.

Related video

Розрахунок артилеристів із 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова веде бої на півдні України. Вони знищили понад 200 ворожих цілей. Про це повідомляє АрміяInform.

Батарея 155-мм гаубиць М777, які буксируються, беруть участь у боях на Херсонському напрямку. Нині цілями для бійців є російська піхота, яка облаштувала у посадці позицію для протитанкових засобів. Зазначається, що за хвилину гаубиця здатна зробити п'ять пострілів та вразити ціль на дистанції до 40 км.

бійці всі Fullscreen
Заряджаючий з позивним "Маньяк"

Підрозділ бійця з позивним "Ден" пізніше відзвітує, що вони вразили всі цілі ворожі. За останні півтора місяця артилеристи вразили понад 200 підтверджених цілей. Серед знищених цілей не лише ворожі САУ та гаубиці, а й танки, БМП та навіть дві установки С-400.

гаубиці у все Fullscreen
Позначки знищених цілей на стволі М777

"Останні дві цілі (С-400) знищили максимально прицільним: обидва постріли потрапили прямо в ціль. Але коли кількість знищеної техніки перевалила за 50 одиниць, ми перестали малювати позначки тому, що місця на стволі не вистачить", — заявив заряджаючий з позивним "Маньяк".

Військові зазначають, що "три сокири" практично невловимі для контрбатарейної боротьби. Їхня дальність стрільби вища, ніж у ворожої, і ніж у старих "Гіацинтів". Серед переваг М777 бійці виділяють простоту в роботі, їхню технічну частину, а також невелику вагу, від якої залежить швидкість виконання завдань та залишення району.

гаубиця м777 Fullscreen
Підрозділ Чеширського кота

На тягачі М777 намальовано посмішку Чеширського кота. Він став символом підрозділу завдяки вмінню з'явитися з нізвідки, знищувати ворога та зникати.

Нагадаємо, бійці ЗСУ використовують високоточні боєприпаси з гаубиць М777. В НАТО приємно вражені ефективністю роботи артилеристів.

Раніше десантники оцінили австралійські Bushmaster, які неодноразово рятували життя бійців.