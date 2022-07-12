Артилеристи показали стрільбу високоточними снарядами з гаубиць М777 (відео)

В ОК "Південь" також заявляють, що в НАТО дивують, як українські артилеристи справляються з новою зброєю.

Українські військові показали роботу розрахунків з американських гаубиць М777 із високоточними снарядами та цифровою системою управління. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Бійці стріляють із високоточних артилерійських снарядів із дальністю ураження до 40 км. Українські військові кажуть, що одна батарея із М777 здатна покривати вогнем територію до 1 250 квадратних кілометрів. При цьому наголошується, що гаубиці оснащені цифровою системою керування вогнем.

"Те, як вміло українські артилеристи справляються з новою зброєю, дивує навіть колег із НАТО. Військова майстерність українських артилеристів, поєднана з партнерською допомогою, щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", — зазначають у командуванні.

Цифрова система управління вогнем дозволяє встановлювати місце розташування гаубиці й обчислювати параметри зброї для швидкого наведення на ціль. Вона здатна стріляти снарядами М892 Excalibur із максимальною дальністю стрільби до 40 км.

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ вперше показали кадри успішного застосування гаубиці М777 на фронті. Також ЗМІ показували, куди може добивати українська артилерія по ворожих позиціях.