Артиллеристы показали стрельбу высокоточными снарядами из гаубиц М777 (видео)

В ОК "Юг" также заявляют, что в НАТО удивляют тому, как украинские артиллеристы справляются с новым оружием.

Украинские военные показали работу расчетов из американских гаубиц М777 с высокоточными снарядами и цифровой системой управления. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Бойцы ведут стрельбу из высокоточных артиллерийских снарядов с дальностью поражения до 40 км. Украинские военные говорят, что одна батарея из М777 способна покрывать огнем территорию до 1250 квадратных километров. При этом отмечается, что гаубицы оснащены цифровой системой управления огнем.

"То, как умело украинские артиллеристы справляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов соединенное с партнерской помощью каждый день приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", — отмечают в командовании.

Цифровая система управления огнем позволяет устанавливать место расположения гаубицы и вычислять параметры орудия для быстрого наведения на цель. Она способна вести стрельбу снарядами М892 Excalibur с максимальной дальностью стрельбы до 40 км.

Напомним, 12 мая СМИ впервые показали кадры успешного применения гаубицы М777 на фронте. Также СМИ показывали, куда может добивать украинская артиллерия по вражеских позициях.