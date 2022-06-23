Помощь с оговорками: Украина получила гаубицы М777 без GPS-систем, — СМИ

Системы GPS были сняты, поскольку правительство США и компании-производители опасаются, что в условиях войны секретные военные технологии могут попасть к противнику в качестве трофея.

США продолжают оказывать военную помощь Украине и поставляет 155-мм артиллерийские установки М777. Однако с гаубиц была снята система GPS, поскольку у правительства и производителей существует оговорка, ограничивающая доступ к определенным технологиям. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источники в Минобороны Украины.

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Журналисты пишут, что системы GPS были сняты по соображениям безопасности, так как западные партнеры понимают, что в условиях войны некоторые виды вооружения могут попасть к врагу в качестве трофея.

"Поэтому, например, с M777 была снята система GPS, позволяющая объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы", — пояснил журналистам собеседник из МО.

По его словам, к такому решению следует относиться с пониманием, поскольку если правительство США не хочет терять технологии, то их заставить нельзя.

Кроме того источник отметил, что на сегодняшний день среди компаний-производителей вооружения, с которыми работают военные атташе, развивается лоббизм. И хотя Украина не имеет больших финансовых возможностей однако 23,7 млрд долларов помощи от США представляет большой интерес.

"Производители понимают, что Украина с небольшими финансовыми возможностями, но 23,7 млрд долларов от США – довольно привлекательный кусок, который все хотят попробовать", – добавляет он.

М777 — грозное оружие

Гаубица М777 разработана американским подразделением британского концерна BAE System. Несмотря на крупный калибр в 155 мм, артиллерийская система разрабатывалась как ультралегкая полевая гаубица с использованием компонентов из титана, поэтому ее вес составляет все 4200 кг.

М777 имеет цифровую систему управления огнем, которая способна устанавливать место расположения гаубицы и вычислять параметры орудия для быстрого наведения на цель.

Гаубица может вести огонь высокоточными снарядами М982 Excalibur с максимальной дальностью поражения до 40 км. Используя данные боеприпасы одна батарея М777 может накрывать огнем территорию площадью до 1250 кв километров.

Напомним, что украинские артиллеристы успешно применяют гаубицу М777 в войне против российских захватчиков. 12 мая СМИ опубликовали первые кадры успешного применения гаубицы на фронте.