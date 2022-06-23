Допомога із застереженнями: Україна отримала гаубиці М777 без GPS-систем, — ЗМІ

Системи GPS зняті, оскільки уряд США та компанії-виробники побоюються, що в умовах війни секретні військові технології можуть потрапити до супротивника як трофей.

США продовжують надавати військову допомогу Україні та постачають 155-мм артилерійські установки М777. Проте з гаубиць знято систему GPS, оскільки уряд і виробники мають застереження, що обмежує доступ до певних технологій. Про це повідомляє видання LIGA.net із посиланням на джерела у Міноборони України.

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Журналісти пишуть, що системи GPS зняті з міркувань безпеки, оскільки західні партнери розуміють, що в умовах війни деякі види озброєння можуть потрапити до ворога як трофей.

"Тому, наприклад, з M777 було знято систему GPS, що дозволяє об'єднувати гаубиці в один розвідувально-ударний комплекс за допомогою безпілотника та радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби", — пояснив журналістам співрозмовник із МО.

За його словами, до такого рішення слід ставитися з розумінням, оскільки, якщо уряд США не хоче втрачати технології, то їх не можна змусити.

Крім того, джерело зазначило, що на сьогодні серед компаній-виробників озброєння, з якими працюють військові аташе, розвивається лобізм. І хоча Україна не має великих фінансових можливостей, проте 23,7 млрд доларів допомоги від США становлять великий інтерес.

"Виробники розуміють, що Україна з невеликими фінансовими можливостями, але 23,7 млрд доларів від США — досить привабливий шматок, який усі хочуть спробувати", — додає він.

М777 — грізна зброя

Гаубиця М777 розроблена американським підрозділом британського концерну BAE System. Попри великий калібр 155 мм, артилерійська система розроблялася як ультралегка польова гаубиця з використанням компонентів з титану, тому її вага становить 4200 кг.

М777 має цифрову систему управління вогнем, яка здатна встановлювати місце розташування гаубиці та обчислювати параметри зброї для швидкого наведення на ціль.

Гаубиця може вести вогонь високоточними снарядами М982 Excalibur із максимальною дальністю ураження до 40 км. Використовуючи ці боєприпаси одна батарея М777 може накривати вогнем територію площею до 1250 кв. км.

Нагадаємо, що українські артилеристи успішно застосовують гаубиці М777 у війні проти російських загарбників. 12 травня ЗМІ опублікували перші кадри успішного застосування гаубиці на фронті.