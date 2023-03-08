Влучно ударили з М777: артилеристи ЗСУ знищили дві групи бійців ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Українські захисники знищили дві групи російської піхоти поблизу Бахмута.

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Ліквідували росіян на околицях населеного пункту артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Вони застосували гаубиці М777. Відео 8 березня опублікувала в Telegram Херсонська обласна військова адміністрація.

Бійці аеророзвідки бригади "Спартан" допомогли визначити місцеперебування ворожих угруповань. Відповідну інформацію передали 44-тій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України імені гетьмана Данила Апостола.

Артилеристи відреагували миттєво. Згодом влучним пострілом з розрахунку гаубиці М777 російські окупанти були ліквідовані.

Легка буксирована гаубиця M777 поступово у ЗСУ використовується усе частіше. Українські артилеристи планують отримати згодом ще більше зразків цієї ефективної зброї від США.

Причіпна гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів і завдовжки 39 калібри дозволяє швидко блокувати пересування ворога. Її можна й застосувати для пострілів високоточними снарядами, зокрема Excalibur. Це дозволяє вражати цілі з відхиленням не більше кількох метрів.

Раніше Фокус повідомив, що бійці розрахунку із 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова розповіли як знищили 200 ворожих цілей. З їх слів, батарея 155-мм гаубиць М777, які буксируються, брала участь у боях на Херсонському напрямку тривалий час. Бійці ефективно знищували російську піхоту завдяки саме цій зброї американського виробництва.

Також українські військові продемонстрували роботу розрахунків з американських гаубиць М777 із високоточними снарядами та новою цифровою системою управління. Бійці зізналися, що стріляють із високоточних артилерійських снарядів, дальність яких становить до 40 км. Це дозволяє не потрапляти під вогонь ствольної артилерії російської армії, яка немає змогли атакувати позиції ЗСУ на такій відстані, тому зазнає нищівних втрат у техніці та особовому складі.