Защитники Украины уничтожили за сутки пять российских новейших танков Т-90, — ВСУ (видео)

По словам представителя Вооруженных сил Сергея Череватого, ЧВК "Вагнер" теряет ежедневно более сотни бойцов. Также военный сообщил, что двое российских армейцев были взяты 7 марта в плен.

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Бахмутское направление остается главным эпицентром боевых действий, только за сутки там произошло 102 обстрела и 72 боестолкновения. Однако потери враг несет большие, включая технику — даже новейшие танки Т-90. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Только в районе города Бахмут, по его словам, 7 марта произошло 35 обстрелов и 12 боестолкновений, в результате которых ВСУ ликвидировали 115 оккупантов. Еще около 200 захватчиков получили ранения.

Череватый пояснил, что главной штурмовой силой России остается ЧВК "Вагнер". Однако, по словам военного спикера, мощные удары наносят регулярные российские войска. Каждый день украинские защитники уничтожают по меньшей мере сотню заключенных, приехавших воевать за РФ.

"В минувшие сутки были уничтожены шесть танков, из которых пять — новейших Т-90", — заявил представитель ВСУ

На Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель, сообщил военнослужащий. Захватчики пытаются атаковать: за сутки совершили 184 обстрела региона разными типами артиллерии. 48 окупантов погибли, двое попали в плен.

"Такой интенсивности не было со времен второй мировой войны", — отметил Череватый.

По словам спикера, украинские защитники используют и советские, и западные боеприпасы. Оружие пытаются применять рационально. Череватый сообщил, что артиллеристы ныне вынуждены воплощать в жизнь лозунг "один выстрел — одна цель", и у них это получается. Он также заверил, что украинские бойцы мотивированы, поэтому успешно сдерживают врага и наносят ему колоссальные потери.

"Они не могут отступить и не могут наступать", — сказал о ВС РФ Череватый.

Напомним, ЕС подготовит 11 тысяч украинских военных уже к концу марта. Еще 30 тысяч защитников пройдут обучение в этом году, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Также 8 марта Херсонская ОВА обнародовала кадры уничтожения бойцами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола двух групп русских армейцев. Для этого артиллеристы применили гаубицу М777.