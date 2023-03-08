Захисники України знищили за добу п'ять російських новітніх танків Т-90, — ЗСУ (відео)

За словами представника Збройних сил Сергія Череватого, ПВК "Вагнер" втрачає щодня понад сотню бійців. Також військовий повідомив, що двох російських армійців взяли 7 березня у полон.

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Бахмутський напрямок залишається головним епіцентром бойових дій, тільки за одну добу там відбулося 102 обстріли та 72 боєзіткнення. Однак втрати ворог несе великі, включно з технікою — навіть новітніми танками Т-90. Про це заявив у ефірі телемарафону речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

Тільки в районі міста Бахмут, за його словами 7 березня відбулося 35 обстрілів та 12 боєзіткнень, внаслідок яких ЗСУ ліквідували 115 окупантів. Ще близько 200 загарбників отримали поранення.

Череватий пояснив, що головною штурмовою силою Росії залишається ПВК "Вагнер". Проте, за словами військового речника, потужні удари завдають регулярні російські війська. Щодня українські захисники знищують щонайменше сотню в’язнів, що приїхали воювати за РФ.

"Минулої доби було знищено шість танків, з яких п’ять — новітніх Т-90", — заявив представник ЗСУ

На Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів, повідомив військовослужбовець. Загарбники намагаються атакувати: за добу здійснили 184 обстріли регіону різними типами артилерії. 48 окупантів загинуло, двоє потрапили у полон.

"Такої інтенсивності не було з часів другої світової війни", — зазначив Череватий.

За словами речника, українські оборонці використовують і радянські, і західні боєприпаси. Зброю намагаються застосовувати раціонально. Череватий повідомив, що артилеристи нині змушені втілювати у життя гасло "один постріл — одна ціль", і у них це виходить. Він також завірив, що українські бійці вмотивовані, тому успішно стримують ворога та завдають йому колосальних втрат.

"Вони не можуть відступити й не можуть наступати", — сказав про ЗС РФ Череватий.

Нагадаємо, ЄС підготує 11 тисяч українських військових вже до кінця березня. Ще 30 тисяч оборонців пройдуть навчання цього року, заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель.

Також 8 березня Херсонська ОВА оприлюднила кадри знищення бійцями 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола двох груп російських армійців. Для цього артилеристи застосували гаубицю М777.