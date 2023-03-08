11 тисяч бійців ЗСУ закінчать навчання у ЄС до кінця березня, ще 30 тисяч чекають на свою чергу

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель ще розповів про план із трьох пунктів із закупівлі боєприпасів для українців на 2 мільярди доларів. Затвердити його можуть уже 20 березня.

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Європейський Союз до кінця березня зобов'язався підготувати понад 11 тисяч українських військових, котрі після цього вирушать на фронт боротися з російською агресією. Про це заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель.

За його словами, зараз триває посилена робота над тим, щоб встигнути до кінця поточного місяця підготувати понад 11 тисяч українських солдат, які одразу будуть готові вирушати на поле бою.

"Наша місія підготує понад 11 тисяч осіб до кінця березня", — сказав Жозеп Боррель.

Крім того, у межах місії Європейського союзу до кінця року буде проведено навчання ще 30 тисяч бійців зі Збройних сил України. Вони готують екіпажі для танків, які поставили в Україну країни-члени НАТО, а також було запропоновано план одразу за трьома пунктами щодо постачання снарядів для України на 2 мільярди євро.

"Йдеться про постачання з наявних запасів, для чого я пропоную виділити з Європейського фонду світу 1 млрд євро, другий крок — спільні закупівлі боєприпасів калібру 155 мм, на що має бути виділено ще 1 млрд євро, і переведення нашої промисловості в режим воєнного стану", — сказав Боррель.

Запропоновану ініціативу можуть затвердити на черговій спільній зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС 20 березня у бельгійській столиці.

Нагадаємо, 23 лютого Жозеп Боррель заявляв, що Російська Федерація перекинула на фронт 300 000 солдат. Це означає, що вони готові продовжувати війну й зосередили більше військ, ніж перед масштабним вторгненням в Україну.