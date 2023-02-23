"Вдвічі більше, ніж 24 лютого": РФ перекинула на фронт 300 000 солдатів, — Боррель (відео)

За словами верховного представника ЄС, Росія готова продовжувати війну та зосередила більше військ, ніж перед масштабним вторгненням. Водночас РФ втрачає солдатів і техніку: знищено понад 1600 танків, чого Путін не міг і уявити.

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Росія зосередила на лінії фронту до 300 тисяч військовослужбовців і готова продовжувати війну в Україні. Про це заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

Боррель зазначив, що, крім втрат особового складу, РФ зазнає і матеріальних втрат — знищено понад 1600 танків, "це те, що Путін ніколи не міг собі й уявити".

"Але, на жаль, схоже, що вони готові продовжувати цю війну, бо зосередили 300 тисяч солдатів на лінії фронту, що вдвічі більше за той особовий склад, який у них стояв на кордоні перед початком війни. І всі побоюються, що коли погода покращиться, їх кинуть у наступ", — додав представник ЄС.

[ + – ] Жозеп Боррель — про наступ російських військ

Винищувачі для ЗСУ

На запитання про те, чи готові країни ЄС надати Україні бойову авіацію, Боррель відповів, що потрібно дотримуватися балансу між військовою підтримкою і тим, щоб не вважатися стороною конфлікту.

"Ми не хочемо Третьої світової війни, і тому ми не сторона, яка воює. Ми підтримуємо один бік, але не беремо участі у війні. І це створює певний баланс, це прояв деякої обережності", — сказав Боррель.

Він також зазначив, що Росія залишилася без основного покупця газу, оскільки ЄС більше не закуповує паливо. Водночас минулого року РФ добре заробила, тому що ціни на енергоносії злетіли.

"У липні-серпні ми платили 300 євро за кВт.год. електроенергії, у шість-десять разів більше, ніж до війни… Але це змінюється, тому що ми більше в них не купуємо", — пояснив представник ЄС.

За словами Борреля, вже зараз необхідно думати про повоєнне відновлення, тому що після завершення війни в Україні Росія все ж таки залишиться, хоча поки неясно, хто її представлятиме.

Нагадаємо, що український флот посилився у кілька разів. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що з лютого перевага військово-морських сил РФ над Україною скоротилася втричі.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами радника ОП Михайла Подоляка, ЗСУ під силу звільнити Крим навіть швидше, ніж Донбас.