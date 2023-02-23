"Вдвое больше, чем 24 февраля": РФ перебросила на фронт 300 000 солдат, — Боррель (видео)

По словам верховного представителя ЕС, Россия готова продолжать войну и сосредоточила еще больше войск, чем перед масштабным вторжением. Вместе с тем РФ теряет солдат и технику: уничтожено свыше 1600 танков, чего Путин не мог и представить.

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Россия сосредоточила на линии фронта до 300 тысяч военнослужащих и готова продолжать войну в Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель, передает Украинская служба "Радио Свобода".

Бордель отметил, что, помимо потерь личного состава, РФ несет и материальные потери — уничтожено более 1600 танков, "это то, что Путин никогда не мог себе и представить".

"Но, к сожалению, похоже, что они готовы продолжать эту войну, потому что сосредоточили 300 тысяч солдат на линии фронта, что вдвое больше того личного состава, который у них стоял на границе перед началом войны. И все опасаются, что когда погода улучшится, их бросят в наступление", — добавил представитель ЕС.

[ + – ] Жозеп Боррель — о наступлении российских войск

Истребители для ВСУ

На вопрос о том, готовы ли страны ЕС предоставить Украине боевую авиацию, Баррель ответил, что нужно придерживаться баланса между военной поддержкой и тем, чтобы не считаться стороной конфликта.

"Мы не хотим Третьей мировой войны, и поэтому мы не воюющая сторона. Мы поддерживаем одну сторону, но не участвуем в войне. И это создает определенный баланс, это проявление некоторой осторожности", — сказал Баррель.

Он также отметил, что Россия осталась без основного покупателя газа, так как ЕС больше не закупает российское топливо. Вместе с тем в прошлом году РФ хорошо заработала, т.к. цены на энергоносители взлетели.

"В июле — августе мы платили 300 евро за кВт.ч. электроэнергии, в шесть-десять раз больше, чем до войны <…> Но это меняется, потому что мы больше у них не покупаем", — пояснил представитель ЕС.

По словам Борреля, уже сейчас необходимо думать о послевоенном восстановлении, потому что по завершении войны в Украине Россия все же останется, хотя пока неясно, кто будет ее представлять.

Напомним, что украинский флот усилился в несколько раз. Вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что с февраля преимущество военно-морских сил РФ над Украиной сократилось втрое.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам советника ОП Михаила Подоляка, ВСУ по силам освободить Крым даже быстрее, чем Донбасс.