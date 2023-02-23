Украинский флот усилился в несколько раз: в ВМС подвели итоги года полномасштабной войны

По словам вице-адмирала Алексея Неижпапы, в феврале прошлого года соотношение мощностей Военно-морских сил между Украиной и РФ было 1:12, а спустя год — 1:4.

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С момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину потенциал Военно-морских сил Украины существенно вырос. Об этом сказал командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа в эфире "Армия FМ".

Алексей Неижпапа отметил, что на 24 февраля 2022 года Украина не располагала достаточными средствами для противостояния России в море. В связи с этим противник смог вплотную подойти к нашим берегам.

"Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, сейчас мы рассчитываем свой потенциал как 1:4", — констатировал вице-адмирал.

Командующий ВМС сообщил, что украинский флот усилился в первую очередь благодаря успешным действиям береговых ракетных войск, которые были сформированы уже во время полномасштабной войны.

Кроме того, свою роль сыграло поступление берегового ракетного комплекса "Нептун", а также предоставление союзниками противокорабельного ракетного комплекса "Гарпун". Благодаря успешным операциям украинских сил, противник был остановлен.

По словам Алексея Неижпапы, сейчас 25 тыс. квадратных километров являются серой зоной, куда опасаются заходить корабли РФ. Всего Украине предстоит освободить более 70 тыс. квадратных километров общеэкономической зоны в Черном море.

Неижпапа упомянул о том, что Украина, вероятно, является первой страной, применившей морские беспилотники. Он подчеркнул, что подобные операции проводились при поддержке других подразделений Сил обороны Украины.

Вице-адмирал также сказал журналистам, что затопление российского крейсера "Москва" в апреле прошлого года является беспрецедентным.

"Флагманский корабль был затоплен уже более столетия назад. Я был удивлен, что корабль такого класса затонул после ударов двух наших ракет, к тому же там происходила мощная спасательная операция, но, пожалуй, весь народ Украины мечтал об этом, так случилось", — заявил командующий ВМС.

Напомним, что, что в декабре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в Украине первого Флота морских дронов. Он отметил, что благодаря пожертвованиям через платформу UNITED24, украинцы смогли разработать и наладить выпуск собственных морских беспилотников.

Фокус также писал о том, что 21 февраля в пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что военнослужащие ВСУ проходят обучение управлению подводными беспилотными аппаратами на территории Королевства Бельгии. Ожидается, что Бельгия передаст Украине морские дроны до конца мая 2023 года.