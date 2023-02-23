Український флот посилився в кілька разів: у ВМС підбили підсумки року повномасштабної війни

За словами віце-адмірала Олексія Неїжпапи, у лютому минулого року співвідношення потужностей Військово-морських сил між Україною та РФ було 1:12, а через рік – 1:4.

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З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну потенціал Військово-морських сил України суттєво зріс. Про це сказав командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа в ефірі "Армія FМ".

Олексій Неїжпапа зазначив, що на 24 лютого 2022 року Україна не мала в своєму розпорядженні достатніх засобів для протистояння Росії в морі. У зв'язку з цим супротивник зміг упритул підійти до наших берегів.

"Концентрація ворожих сил та засобів на початку широкомасштабної агресії була 1:12, зараз ми розраховуємо свій потенціал як 1:4", — констатував віцеадмірал.

Командувач ВМС повідомив, що український флот посилився насамперед завдяки успішним діям берегових ракетних військ, які були сформовані вже під час повномасштабної війни.

Окрім того, свою роль відіграло надходження берегового ракетного комплексу "Нептун", а також надання союзниками протикорабельного ракетного комплексу "Гарпун". Завдяки успішним операціям українських сил, противника було зупинено.

За словами Олексія Неїжпапи, зараз 25 тис. квадратних кілометрів є сірою зоною, куди побоюються заходити кораблі РФ. Загалом Україна має звільнити понад 70 тис. квадратних кілометрів загальноекономічної зони у Чорному морі.

Неїжпапа згадав про те, що Україна, ймовірно, є першою країною, яка застосувала морські безпілотники. Він наголосив, що подібні операції проводилися за підтримки інших підрозділів Сил оборони України.

Віцеадмірал також сказав журналістам, що затоплення російського крейсера "Москва" у квітні минулого року є безпрецедентним.

"Флагманський корабель був затоплений вже понад сто років тому. Я був здивований, що корабель такого класу затонув після ударів двох наших ракет, до того ж там відбувалася потужна рятувальна операція, але, мабуть, увесь народ України мріяв про це, так сталося", — заявив командувач ВМС.

Нагадаємо, що у грудні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск в Україні першого флоту морських дронів. Він зазначив, що завдяки пожертвуванням через платформу UNITED24 українці змогли розробити та налагодити випуск власних морських безпілотників.

Фокус також писав про те, що 21 лютого у пресслужбі Міноборони України повідомили, що військовослужбовці ЗСУ проходять навчання з керування підводними безпілотними апаратами на території Королівства Бельгії. Очікується, що Бельгія передасть Україні морські дрони до кінця травня 2023 року.