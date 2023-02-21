Будуть поставлені в Україну: Бельгія навчає ЗСУ управлінню підводними дронами

За словами міністрині оборони Бельгії Людовін Дедондер, українські військові прибули в Бельгію у першій декаді лютого, а до травня ЗСУ вже можуть отримати бельгійські морські безпілотники.

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Військовослужбовці Збройних сил України проходять навчання з управління підводними безпілотними апаратами на території Королівства Бельгії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на слова міністрині оборони Бельгії Людовін Дедондер.

Повідомляється, що в першій декаді лютого українські військові прибули до Бельгії та розпочали освоєння раніше обіцяних Україні безпілотників.

"Завдяки Міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну", — повідомила голова Міноборони.

Навчання військовослужбовців ЗСУ відбувається у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

"Я висловила їм свою підтримку та віддала честь за мужність, яку вони демонструють майже рік", — сказала Людовін Дедондер.

Зазначимо, що в листопаді минулого року Людовін Дедондер повідомила, що 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium буде доставлено в Україну до кінця травня 2023 року.

За даними видання Navy Recognition, йдеться про дистанційно керований апарат (ROV) 7. Відомо, що ROV 7 здатний працювати на глибині до 300 метрів із різними цілями, враховуючи огляд, спостереження, технічне обслуговування і відновлення підводних об'єктів.

Нагадаємо, що в грудні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск в Україні першого флоту морських дронів. Він зазначив, що завдяки пожертвуванням на українську армію через платформу UNITED24 українці змогли розробити та налагодити випуск власних морських безпілотників.

Фокус також писав про те, що 11 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію про те, що ЗС РФ атакували міст у Затоці Одеської області невідомим раніше морським безпілотником. Він зазначив, що подібні дії становлять загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.