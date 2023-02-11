Залужний підтвердив удар морським дроном у Затоці: що про нього відомо (фото, відео)

Росія могла наслідувати приклад України і створити свій морський флот безпілотників. Це ставить під загрозу торговельного судноплавства у Чорному морі, вважає OSINT-аналітик HI Sutton.

Related video

Російські війська атакували міст у Затоці Одеської області невідомим раніше морським безпілотником. Журналіст та OSINT-аналітик з ніком HI Sutton розповів, що може означати застосування нового типу зброї для війни.

У телеграм-каналах розповсюджують відео удару морського безпілотника залізничного мосту у Затоці. Судячи з перших кадрів, аналітик припускає, що, очевидно, це кероване надводне судно з вибухівкою на борту. Схоже, російська армія успадкувала приклад України та створила свою версію ударного дрона для атак по воді.

Автор вважає, що для війни застосування таких дронів має велике значення. До цього часу не було відомо, що ЗС РФ мають морські безпілотники. Навіть якщо атака не завдала великих збитків, це буде серйозною загрозою для України. Сам міст з'єднує Україну з Молдовою та Румунією, російська армія атакує його вже не вперше. До цього була низка ракетних ударів по мосту у квітні 2022 року.

[ + – ] Російські кораблі в акваторії Чорного моря перед масштабним ракетним ударом по Україні

В акваторії Чорного неба зафіксували безліч невеликих кораблів, частина з яких могли обороняти великі військові кораблі під час ракетного удару по Україні, проте на якихось із них могли бути морські безпілотники. Аналітик припускає, що якщо РФ зможе використати дрони проти українських берегових об'єктів, то ЗСУ більше не зможуть атакувати російські військові кораблі так само, як було раніше. Це зрушення у бік РФ.

Також російська армія може використовувати морські дрони для ударів по торгових кораблях, щоб порушити зернову угоду. Водночас офіційно такі атаки не визнаватимуться, а звинувачуватиме у всьому Москва Україну.

Генерал Залужний підтвердив застосування РФ морських дронів

Під час переговорів головнокомандувача генерала Валерія Залужного з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорювалося питання ППО та підсумки масованого ракетного удару по Україні 10 лютого.

"Поділився занепокоєнням через використання Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", — заявив генерал Залужний.

Нагадаємо, за даними Одеської ОВА, достовірність відео удару по мосту у Затоці ще не підтвердили. Це могло бути вкидання з боку РФ.

2 січня повідомлялося, що морський флот дронів України поповнився безпілотником, який назвали на честь єнота із Херсона.