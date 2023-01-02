Морський флот дронів України поповнив безпілотник, названий на честь єнота з Херсона

Надводний безпілотник допоможе звільнити окуповані частини України та повернути єнота додому.

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Флот морських дронів України доповнив новий апарат Raccoon's Revenge, названий на честь херсонського єнота. Про це у Facebook повідомив проєкт UNITED24.

Безпілотнику вдалося придбати напередодні Нового року завдяки NAFO (North Atlantic Fella Organization). За останні два місяці організація зібрала понад 3000 пожертвувань на загальну суму $276 429. Один надводний дрон, імовірно, обходиться в $250 тис., тому UNITED24 вже думає, на що витратити гроші, що залишилися.

"Можливо, на нас очікує ще один збір NAFO", — зазначила пресслужба.

Як пише Gagadget, морський безпілотник назвали Raccoon's Revenge ("Помста єнота") на честь вихованця, якого російські військові викрали із зоопарку в Херсоні та відвезли до Криму. Як заявив власник кримського зоопарку "Тайган" Олег Зубков, вивезти тварин йому наказали окупаційна влада Херсонської області.

Раніше писали, що уряд України створює флот із 100 морських дронів вітчизняного виробництва, перші безпілотники були готові у грудні. За сім місяців кошти у фонд пожертвували жителі 110 країн світу, що допомогло налагодити виробництво. Безпілотники можуть вести розвідку з відривом до 400 км, розганятися до 80 км/год, працювати до 60 годин і знищувати російські кораблі.

Восени Литва зібрала гроші на морські дрони для України. Як розповів журналіст Андрюс Тапінас, литовці обрали для апаратів символічні імена: "PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк".

У грудні вкрадений єнот вкусив голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Колаборант намагався погладити звіра, якого у цей момент тримав російський десантник.