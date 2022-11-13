Тримають у Криму: росіяни показали, як вкрали єнота та інших тварин із зоопарку у Херсоні (відео)

Окупанти вивезли на півострів більшу частину херсонського зоопарку, включаючи ламу, вовка, осла та білок. Українська сторона вже запропонувала обміняти викрадених тварин на полонених російських солдатів.

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Росіяни перед тим, як відступити з території Херсона, встигли викрасти тварин із місцевого зоопарку. Зокрема йдеться про єнот — про їхній крадіжку російські пропагандисти повідомили у своїх телеграм-каналах.

Зокрема, російська поетеса Ганна Долгарьова написала, що "єдина хороша новина" для окупантів у контексті відступу з Херсона полягає в тому, що її товариш "встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку". Судячи з кадрів, опублікованих у мережі, йдеться про власника кримського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова. На відео в його YouTube-каналі показано, як чоловік викрадає єнота. За словами Зубкова, вивезти тварин із зоопарку його попросила окупаційна адміністрація Херсонської області.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зі свого боку повідомив, що українська сторона готова обміняти десятьох російських мобілізованих солдатів, які потрапили в полон, на викраденого єнота.

"Не можу зрозуміти, навіщо російські окупанти вкрали українського єнота... Поверніть нашого українського єнота, ми вам десять чмобіків повернемо назад", — сказав Братчук.

Тим часом рух UAnimals уточнив, що окупанти викрали з Херсонського зоопарку не тільки єнота, а й інших тварин: "До Криму вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до осла і білок".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські війська пограбували храм, який належить до Православної церкви України в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Також ми писали про те, як російський "Червоний Хрест" украв майно українського суспільства в окупованому РФ Криму.