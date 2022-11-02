Росіяни вкрали майно українського "Червоного хреста" в Криму, — омбудсмен

Дмитро Лубінець зробив висновки, що фінансові внески Росії до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста та Червоного півмісяця цінніші власне за цінності організації.

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Російський "Червоний Хрест" фактично викрав майно українського товариства в окупованому РФ Криму. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами Лубінця, українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності загальною площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу. Все це майно було "окуповане" російським Червоним Хрестом.

При цьому Міжнародна федерація "Червоний Хрест" не відреагувала на цей інцидент.

"Звернувся до Міжнародної федерації з листом, у якому прошу пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передавання його Російському Червоному Хресту на відповідність їх принципам. Станом на сьогодні відповіді я не отримав", — написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Лубінець зробив висновки, що фінансові внески Росії до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста та Червоного півмісяця цінніші власне за цінності організації.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак висунув безальтернативну вимогу Червоному Хресту. Йдеться про вимогу відправити місію в колонію в окупованій Оленівці, де утримуються українські військовополонені.

Крім того, Єрмак зробив заяву про те, що Україна не бачить, щоб Червоний Хрест працював над захистом українських військовополонених. 17 жовтня на лінію зіткнення до Запорізької області приїхала українська делегація, проте представники МКЧХ так і не з'явилися на зустріч із нею.