Россияне украли имущество украинского "Красного креста" в Крыму, — омбудсмен

Дмитрий Лубинец сделал выводы, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее самых ценностей организации.

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Российский "Красный Крест" фактически украл имущество украинского общества в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем официальном Телеграм-канале.

По словам Лубинца, украинское Общество Красного Креста имело на территории Крыма 10 помещений в собственности, общей площадью 641 квадратный метр, а также 6 автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество было "оккупировано" российским Красным Крестом.

При этом Международная федерация "Красный Крест" никак не отреагировала на этот инцидент.

"Обратился в Международную федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного Креста в Украине и передачу его Русскому Красному Кресту на соответствие их принципам. По состоянию на сегодня, ответа я не получил", — написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Лубинец сделал выводы, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее самых ценностей организации.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выдвинул безальтернативное требование Красному Кресту. Речь идет о требование направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские военнопленные.

Кроме того, Ермак сделал заявление о том, что Украина не видит, чтобы Красный Крест работал над защитой украинских военнопленных. 17 октября на линию соприкосновения в Запорожской области приехала украинская делегации, однако представители МККК так и не явились на встречу с ней.