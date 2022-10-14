"Мы ждать больше не будем": Ермак выдвинул безальтернативное требование Красному Кресту

По словам главы ОП, война – это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выдвинул Комитету Красного Креста требование направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Об этом он написал в Telegram.

Он напомнил, что в этой колонии в конце июля погибли около 50 украинских военнопленных из-за теракта, который устроили российские оккупанты. По словам Ермака, одним из главных вопросов сегодня являются условия, в которых содержатся украинские военнопленные.

"Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно происходят жалкие вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать", — написал Ермак

Он также заявил, что Красный Крест должен отправить делегацию в Украину не позже, чем через три дня. В делегацию также должны входить представители международных СМИ, даже если до этого времени РФ не даст свое согласие. Украина будет всецело помогать миссии.

"Мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", — сообщил глава ОП.

Если же этого не произойдет, то, по словам Ермака, Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига по этому вопросу. Будет сформирована специальная группа, чтобы решить эту задачу.

"Но мы ждать больше не будем. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей", — написал глава ОП.

По его словам, война – это испытание не только для людей, но и для международных организаций.

Ранее Фокус сообщал, что SpaceX Илона Маска не может оплачивать спутниковые сервисы для Украины. Журналисты сообщили, что у них есть документы, в которых говорится, что компания SpaceX не может удовлетворить запрос Залужного о поставке дополнительных терминалов в Украину.

Еще напомним, что в Кремле снова намекнули, что готовы к переговорам с Украиной. Журналисты пишут, что российские чиновники практически на протяжении всей недели говорили о том, что готовы к переговорам с Западом и Украиной.

Также сообщалось, что Арестович рассказал, почему в РФ так отчаянно хотят переговоров. По словам советника ОП, Вооруженные силы Украины не имеют отношения ко взрывам в Белгородской области России.