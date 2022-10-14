"Ужасно трудные решения": SpaceX Илона Маска не может оплачивать спутниковые сервисы для Украины, — CNN

Журналисты сообщили, что у них есть документы, в которых говорится, что компания SpaceX не может удовлетворить запрос Залужного о поставке дополнительных терминалов в Украину.

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SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы в Украине, если только американские военные не будут выделять десятки миллионов долларов в месяц на это сами. Об этом пишет издание CNN.

Так, журналисты смогли получить документы, в которых говорится, что в прошлом месяце SpaceX отправила письмо в Пентагон. Именно в нем компания объяснила, что больше не может продолжать финансировать службы Starlink. Она может стоить около 120 млн долларов до конца года и еще 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы", — написал директор SpaceX по государственным продажам в Пентагон.

Также журналисты нашли документ, в котором командующий ВСУ Валерий Залужный просил у Илона Маска еще почти 8000 терминалов Starlink. В письме, отправленном в Пентагон, компания заявила, что не может удовлетворить этот запрос.

Starlink в ВСУ

Еще весной спутниковые интернет-терминалы Starlink впервые начали прибывать в Украину. Они стали жизненно важным источником связи для украинских военных. Так, SpaceX передал около 20 000 спутников Starlink.

Источник CNN заявил, что Starlink — это основной способ связи подразделений на поле боя.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные жалуются на сбои в работе Starlink во время контрнаступления. Чиновники, которые поговорили с журналистами на правах анонимности, подтвердили тот факт, что интернет-связь Starlink пропадала во время контрнаступления ВСУ на юго-востоке.

Еще напомним, что Илон Маск ответил на обвинения СМИ в сбое работы Starlink в Украине. Американский бизнесмен раскритиковал статью Financial Times, в которой журналисты рассказывали о жалобах украинских бойцов на сбои в работе спутникового интернета, возникающие при освобождении территории от ВС РФ.