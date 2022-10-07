"Это засекречено": Илон Маск ответил на обвинения СМИ в сбое работы Starlink в Украине

Американский бизнесмен раскритиковал статью Financial Times, в которой журналисты рассказывали о жалобах украинских бойцов на сбои в работе спутникового интернета, возникающие при освобождении территории от ВС РФ.

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Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на статью Financial Times, в которой говорилось о проблемах в работе терминалов Starlink, используемых украинской армией.

Издание привело высказывания украинских военных, которые сообщают о том, что во время контрнаступления на юго-востоке Украины у них появились сбои в работе терминалов.

Также в материале говорилось о том, что тысячи терминалов Starlink были приобретены правительством США и донорами, чтобы помочь украинским войскам управлять беспилотниками, получать важные разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет других безопасных сетей. Маск заострил внимание именно на этом аспекте.

"Плохой репортаж FT. В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, тогда как был оплачен лишь небольшой процент, — утверждает предприниматель. — Эта операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит 100 миллионов. Что касается того, что происходит на поле боя, это засекречено".

Какие претензии предъявляли к терминалам Starlink?

Ранее сообщалось, что в ВСУ обратили внимание на одну закономерность: проблемы со связью возникают после того, как украинские солдаты освобождают территорию от российских оккупантов и переходят линию фронта. Предполагается, что представители Starlink отключают терминалы, чтобы предотвратить использование их технологий российскими оккупантами.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о том, что войну в Украине нужно закончить на условиях России. Он назвал четыре условия, которые должна принять Украина, чтобы закончить войну, в том числе, объявить о нейтральном статусе. Бизнесмен призвал признать Крым российским и отметил, что полуостров был передан Украине в результате "ошибки Хрущева".