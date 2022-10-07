Украинские военные жалуются на сбои в работе Starlink во время контрнаступления, — СМИ

Чиновники, которые поговорили с журналистами на правах анонимности, подтвердили тот факт, что интернет-связь Starlink пропадала во время контрнаступления ВСУ на юго-востоке.

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Украинские военные начали массово сообщать о том, что во время контрнаступления на юго-востоке Украины у них появились сбои в работе терминалов Starlink. Об этом пишет Financial Times.

Журналисты редакции сделали такие выводы после общения на правах анонимности с украинскими военными и высокопоставленными чиновниками.

"Некоторые из отключений привели к катастрофическим потерям связи в последние недели", – сказал один высокопоставленный украинский правительственный чиновник.

По его словам, наиболее острой была проблема вокруг Херсонской и Запорожской областей, но сбои связи также имели место вдоль линии фронта в восточном Харькове, Донецке и Луганске.

Другой представитель украинской власти сообщил журналистам Financial Times, что проблемы со связью в последнее время имеют одну закономерность: они возникают после того, как украинские солдаты освобождают территорию от российских оккупантов и переходят линию фронта.

В свою очередь Роман Синицин – координатор одного из украинских благотворительных фондов, который и закупил для ВСУ системы Starlink – прямо указал на то, что терминал связи ВСУ отключала компания Илона Маска.

"Мне совершенно ясно, что это делают представители Starlink, чтобы предотвратить использование их технологий российскими оккупационными силами", — сказал Синицын.

По его словам, украинским военным и SpaceX необходимо более тесно координировать свои действия.

Кроме того, трое украинских военных на правах анонимности сообщили редакции о том, что их системы Starlink перестали работать во время боев.

Напомним, ранее Илон Маск заявил о том, что войну в Украине нужно закончить на условиях Российской Федерации. Американский бизнесмен назвал 4 условия перемирия с Россией, по которым Украина должна стать нейтральным государством. При этом, по его мнению, полуостров был отдан нашей стране в результате "ошибки Хрущева".

Американский бизнесмен также считает, что Путин аннексировал часть Украины для водоснабжения Крыма. В своих геополитических рассуждениях Маск пришел к выводу, что большинство украинцев хотят быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах "большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию".