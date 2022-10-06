Маск считает, что Путин аннексировал часть Украины для водоснабжения Крыма

В своих геополитических рассуждениях Маск пришел к выводу, что большинство украинцев хотят быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах "большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию".

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В последние несколько дней американский миллиардер Илон Маск размышляет на геополитические темы относительно Украины. В Twitter была замечена словесная "перепалка" Маска с сенатором США Линдси Грэмом и другими подписчиками, где бизнесмен заявил, что аннексия Херсонской и Запорожской областей была осуществлена Россией для обеспечения сухопутного коридора и водоснабжения Крыма.

Сенатор Грэм посоветовал Маску разобраться в подробностях российского военного вторжения в Украину. На это миллиардер ответил, что некоторые регионы Украины якобы предпочитают быть в составе России. При этом в качестве аргумента Маск опубликовал карту Украины с электоральными настроениями за 2012 год.

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то в любом конфликтном регионе мы должны поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных районах большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию", — написал Маск.

Сенатор не стал продолжать дискуссию, однако пользователи в ответ предложили Маску другую карту, но уже за 2019 год.

"Речь идет о парламентских выборах 2019 года. Зеленый цвет — партия Зеленского. Зеленский баллотировался на проевропейской платформе. Заметили, как Херсон и Запорожье проголосовали за партию Зеленского?" — написал некий Sir Humphrey.

Но Маск ему парировал, заявив о том, что аннексия южных регионов была осуществлена для открытия сухопутного коридора и водоснабжение Крыма, хотя жители Херсона и Запорожья и не хотят быть частью России.

"Херсон и Запорожье почти наверняка не хотят присоединяться к России — аннексия этих регионов была сделана для того, чтобы обеспечить сухопутный мост и водоснабжение Крыма", — ответил Маск, собрав под сообщением 1 426 лайков.

Напомним, после скандального поста в Twitter гендиректора компании Tesla Илона Маска о вариантах заключения мира между Украиной и Россией, миллиардеру предложили посетить Крым. По словам "главы комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрия Гемпеля, если Маск приедет на полуостров, он может показать всему миру, что Крым — "исконно русская земля".

Илон Маск 4 октября ответил в Twitter президенту Владимиру Зеленскому, и написал, что все еще очень поддерживает Украину, но обеспокоен эскалацией войны, которая принесет большой вред всему миру.